Amazon: le titre va bientôt intégrer l'indice Dow Jones

(CercleFinance.com) - Le titre Amazon va faire son entrée sur l'indice Dow Jones Industrial Average à partir du lundi 26 février, a indiqué hier soir le gestionnaire d'indices S&P Dow Jones Indices.









(CercleFinance.com) - Le titre Amazon va faire son entrée sur l'indice Dow Jones Industrial Average à partir du lundi 26 février, a indiqué hier soir le gestionnaire d'indices S&P Dow Jones Indices.



Le géant de l'Internet remplacera à cette date la chaîne américaine de pharmacies Walgreens Boots Alliance, dont le titre a chuté de près de 15% depuis le début de l'année.



Sur les 12 mois écoulés, le cours de Bourse du groupe de santé a ainsi chuté d'environ 38%.



Dans un communiqué, S&P Dow Jones Indices explique que ces changements visent à refléter l'évolution de l'économie américaine et le poids grandissant du commerce de détail au sein de l'activité.



Cette décision fait également suite à la récente décision de Walmart de diviser par trois la valeur nominale de son actions, ce qui va mécaniquement réduire le poids du distributeur américain au sein de l'indice.



Quatrième capitalisation boursière américaine derrière Microsoft, Apple et Alphabet, Amazon a grimpé de 10% depuis le début de l'année grâce à son appartenance au groupe des 'Sept Magnifiques', ces valeurs technologiques les plus exposées à l'IA.



Ses gains sur les 12 derniers mois totalisent 76%.



A la Bourse de New York, le titre était attendu en hausse de 1,2% en cotations avant-Bourse suite à cette annonce.





