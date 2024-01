Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: le titre résiste, un analyste relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 18:07









(CercleFinance.com) - Le titre est proche de l'équilibre à la Bourse de New York profitant de l'analyse positive de Bank of America alors que les indices US sont en repli de -0,5% à -0,9%.



Le bureau d'analyses a relevé jeudi son objectif de cours sur Amazon, porté de 168 à 185 dollars, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note, le broker déclare s'attendre à ce que les marges bénéficiaires du groupe s'améliorent cette année, notamment grâce à l'intégration de la publicité sur la plateforme Prime Video, qui pourrait selon lui générer des recettes de plusieurs milliards de dollars, et à la ré-accélération de la croissance d'AWS, sa division de 'cloud'.



Le courtier évoque aussi de bonnes performances du côté de l'activité de commerce électronique aux Etats-Unis sur fond de décélération de l'inflation, ainsi qu'une possible montée en puissance des activités de logistique à la demande ('logistics-as-a-service').



Il met également en avant le lancement d'un nouveau modèle d'intelligence artificielle, soit autant d'éléments qui pourraient permettre au groupe, de son point de vue, de se rapprocher d'une marge opérationnelle de 10% à terme.





Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.22%