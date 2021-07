Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : le titre chute de -7%, une 'opportunité d'achat' information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 17:50









(CercleFinance.com) - Le titre chute de plus de 7% à la Bourse de Wall Street. Les analystes de Susquehanna ont renouvelé vendredi leur opinion 'positive' sur Amazon, assortie d'un objectif de cours de 5000 dollars, voyant une 'excellente opportunité d'achat' dans le repli du titre consécutif à la publication des résultats de deuxième trimestre. A en croire le bureau d'études, le chiffre d'affaires moins élevé que prévu du géant de l'Internet s'explique surtout par la nécessité d'un recalibrage des attentes du consensus. 'La réouverture de l'économie a modifié les habitudes des consommateurs en les ramenant dans les magasins physiques, ce qui entraîne un réajustement des prévisions, un phénomène auquel nous nous attendions après l'envolée du commerce électronique durant la pandémie', expliquent-ils dans une note. 'Mais lorsque l'on se penche sur les taux de croissance annuels composés du groupe sur les deux dernières années, les tendances restent toujours très solides et il n'y a pas lieu de s'inquiéter', assure Susquehanna. Pour le cabinet d'analyse, Amazon reste un gagnant sur le long terme, soutenu tout à la fois par ses activités dans le e-commerce, le cloud et la publicité en ligne.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -7.56%