Amazon: le rachat d'iRobot va être examiné par la CMA

(CercleFinance.com) - Le rachat d'iRobot par Amazon pour un montant de 1,7 milliard de livres de dollars va être examiné par la Competition and Markets Authority (CMA), a annoncé vendredi l'autorité britannique de la concurrence.



Le régulateur explique que l'examen vise à déterminer si l'opération est de nature à fausser la concurrence sur le marché ou au sein des secteurs en question au Royaume-Uni.



Dans son communiqué, la CMA annonce vendredi que cette procédure vise à obtenir des éléments de la part des acteurs concernés avant que son enquête entre dans une nouvelle phase.



A l'été dernier, Amazon avait annoncé l'acquisition d'iRobot, le fabricant de l'aspirateur-robot Roomba et du robot laveur de sol Braava, disant apprécier la capacité d'innovation de l'entreprise.





