Amazon: le programme de lutte contre la contrefaçon renforcé information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 16:37

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé lundi qu'il allait renforcer Transparency, son programme de lutte contre la contrefaçon, en facilitant l'inscription des marques partenaires via de nouvelles fonctionnalités d'interopérabilité.



Ce système d'interopérabilité doit permettre aux marques disposant déjà de leur propre système de sérialisation de produits ou d'emballages de bénéficier des protections du programme, sans qu'il leur soit nécessaire d'adapter leurs processus existants de fabrication et d'emballage.



Amazon avait lancé Transparency en 2016 en mettant en place un code unique destiné à chaque unité d'un produit fabriqué par une marque prenant la forme de code-barres 2D.



Sept ans après le lancement du programme, Amazon indique que Transparency compte désormais plus de 33.000 marques et a permis de vérifier plus de 900 millions de produits dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.



Après une phase pilote réalisée auprès de quelques marques, parmi lesquelles Belkin, Logitech et Samsung, l'interopérabilité est disponible sur les boutiques d'Amazon en Allemagne, en Australie, au Canada, en Espagne, aux États-Unis, en France, en Italie et au Royaume‑Uni.