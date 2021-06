Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : le 'Prime Day' se tiendra les 21 et 22 juin Cercle Finance • 02/06/2021 à 12:43









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mercredi que son événement commercial annuel, le 'Prime Day', se tiendrait les 21 et 22 juin prochains. Le géant du commerce en ligne indique que cette journée de soldes 'flash' se traduira notamment par des promotions importantes sur des marques comme Levi's, iRobot ou Samsung. L'événement sera aussi marqué par des rabais sur ses enceintes Echo ainsi que sur ses dispositifs Fire TV, des appareils à brancher sur le téléviseur donnant accès à des plateformes de vidéos, d'applications ou de jeux. Le 'Prime Day' - ouvert uniquement aux abonnés de son service préférentiel 'Prime' - sera proposé cette année dans 20 pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, Emiras Arabes Unis, Turquie, Espagne, Singapour, Arabie Saoudite, Portugal, Pays-Bas, Mexique, Luxembourg, Japon, Italie, Allemagne, France, Chine, Brésil, Belgique, Autriche et Australie). Le titre Amazon accuse un repli de l'ordre de 1% depuis le début de l'année.

