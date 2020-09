Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : le 'Prime Day' se déroulera les 13 et 14 octobre Cercle Finance • 28/09/2020 à 14:03









(CercleFinance.com) - Le géant américain du commerce électronique Amazon a annoncé lundi qu'il organiserait son 'Prime Day', sa journée de remises réservée aux membres de son programme préférentiel Prime, les 13 et 14 octobre. Durant cet événement commercial annuel, les abonnés au service Prime pourront bénéficier d'un million de promotions sur des produits de grandes marques telles que Microsoft, Fitbit, iRobot, Braun, Bosch ou L'Oréal, annonce le groupe. Par ailleurs, Amazon indique qu'il prévoit d'investir plus de 85 millions d'euros afin de soutenir les PME confrontées aux difficultés liées à l'épidémie de Covid-19. Jusqu'au 12 octobre, les membres Prime qui dépenseront 10 euros dans la boutique des petites et moyennes entreprises françaises recevront un code promotionnel de 10 euros à utiliser pendant le 'Prime Day'.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ 0.00%