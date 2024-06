Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: le Prime Day aura lieu les 16 et 17 juillet information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 14:16









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mardi qu'il prévoyait d'organiser son rendez-vous annuel Prime Day, le dixième de son histoire, les 16 et 17 juillet.



Pendant deux jours, les membres de son programme préférentiel Prime pourront bénéficier de millions de promotions dans des catégories telles que l'électronique grand public, les ustensiles de cuisine ou les produits de beauté.



Le géant du commerce en ligne prévoit de proposer de nouvelles offres toutes les cinq minutes, ainsi que des ventes privées permettant d'avoir accès à des ristournes de 40% sur les écouteurs sans fil Sony oules équipements sportifs de la marque Peloton.



Des offres sur des marques comme New Balance, HP ou Jansport seront également mises en ligne en vue de la prochaine rentrée des classes.



Sur Prime Video, les clients membres pourront bénéficier de réductions de 50% sur les films à la location et à l'achat et des réductions importantes seront proposées sur les appareils Amazon tels que les sonneries Ring Battery, le Fire TV Cube ou le Kindle Scribe.



L'événement Prime Day est organisé en Australie, en Autriche, en Belgique, au Brésil, au Canada, en Egypte, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, au Luxembourg, au Mexique, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Arabie Saoudite, à Singapour, en Espagne, en Suède, en Turquie, aux EAU, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.





