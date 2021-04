Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : le développement de Disney+ s'appuie sur AWS Cercle Finance • 29/04/2021 à 14:49









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé jeudi que Disney avait fait appel à sa filiale 'cloud', Amazon Web Services (AWS), pour le développement de son service de vidéo à la demande Disney+. Dans les faits, Disney s'appuie sur les infrastructures d'hébergement d'AWS pour accompagner l'accroissement des capacités liée à la croissance explosive de Disney+, qui a dépassé le cap des 100 millions d'abonnés 16 mois seulement après son lancement, en novembre 2019. Amazon explique que Disney a recours à une cinquantaine d'outils technologiques proposés par AWS dans des domaines tels que le stockage de données, la livraison de contenus, les données analytiques ou encore l'apprentissage automatique. Disney+ utilise notamment Amazon Kinesis, un service qui facilite la collecte, le traitement et l'analyse de données en streaming en temps réel, afin d'obtenir rapidement des informations stratégiques.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.37%