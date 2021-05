AMAZON : le cour de justice européenne lui donne raison contre la Commission

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - La cour de justice européenne a donné raison à Amazon, qui contestait la conclusion de la Commission européenne selon laquelle une décision fiscale anticipative émise par le Luxembourg en 2003 (et reconduite en 2011), avait réduit l'impôt payé par Amazon, et ce sans aucune justification valable. Bruxelles jugeait que le cybermarchand avait reçu des avantages fiscaux indus pour un montant d'environ 250 millions d'euros.

