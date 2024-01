Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: le bouton 'Buy with Prime' intégré chez Salesforce information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 16:12









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mercredi que les fonctionnalités de son bouton d'achat 'Buy with Prime' seraient désormais intégrées au sein de la plateforme de gestion de la relation client (CRM) de Salesforce.



L'association entre 'Buy with Prime' et 'Salesforce Commerce Cloud' va par exemple permettre aux boutiques en ligne d'activer des fonctions de recherche et de filtrage sur leurs sites Web afin d'aider les acheteurs à identifier facilement les articles éligibles à Prime.



En ajoutant le bouton 'Acheter avec Prime' sur leurs pages, les vendeurs même externes à Amazon peuvent offrir aux membres d'Amazon Prime un paiement intégrée, une livraison rapide ainsi que des retours gratuits sur leurs commandes.



Avec la nouvelle offre combinée, les commerçants pourront par ailleurs synchroniser automatiquement les spécificités de Prime avec leurs promotions et leurs catalogues.



La solution doit être proposée aux vendeurs américains d'ici à la fin de l'année à partir de l'écosystème Salesforce AppExchange.





