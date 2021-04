Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : le bénéfice net explose au 1er trimestre (+224%) Cercle Finance • 30/04/2021 à 09:54









(CercleFinance.com) - Amazon indique que les ventes nettes ont atteint 108,5 Mds$ au 1er trimestre, soit une hausse de 41% à taux de change constants par rapport à la même période, un an plus tôt. Le résultat opérationnel a plus que doublé dans le même temps, passant de 4 à 8,9 Mds$. Le bénéfice net d'Amazon s'établit ainsi à 8,1 Mds$ au premier trimestre, bien loin des 2,5 Mds$ enregistrés au 1er trimestre 2020 (soit +224%). A 15,79$, le BPA trimestriel dépasse le consensus, avec une hausse de 215% en un an. Jeff Bezos, le patron et fondateur d'Amazon, a profité de ces résultats pour mettre en avant les succès des services Prime Video et AWS. 'Nous proposons ce qui est, de loin, le plus large éventail d'outils et de services disponibles', a-t-il dit avant d'assurer qu'Amazon continuerait 'à inventer sans relâche'. Au 2e trimestre, Amazon s'attend à réaliser des ventes nettes comprises entre 110 et 116 Mds$, soit une hausse de 24 à 30% par rapport au 2e trimestre 2020.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.37%