Amazon : lancement du service Amazon Braket par AWS

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé jeudi soir la mise à disposition générale d'Amazon Braket, un service entièrement géré de sa filiale AWS (Amazon Web Services), 'offrant un environnement de développement aidant les clients à explorer et à concevoir des algorithmes quantiques'. 'Les clients peuvent utiliser Amazon Braket pour tester et dépanner des algorithmes quantiques sur des ordinateurs quantiques simulés s'exécutant sur des ressources informatiques chez AWS pour les aider à vérifier leur implémentation', explique-t-il.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.12%