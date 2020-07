Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : lancement du programme musical Breakthrough Cercle Finance • 15/07/2020 à 16:15









(CercleFinance.com) - Amazon Music annonce ce mercredi le lancement de Breakthrough, un nouveau programme visant à défendre et à aider les artistes émergents. 'Breakthrough soutiendra activement les artistes dans un large éventail de genres, y compris le country, le rap britannique, le R&B, l'indie, etc', indique le groupe. Parmi les premiers signataires de Breakthrough, on retrouve Gabby Barrett, Kiana Ledé, JAY1, Arlo Parks, le groupe Provinz, ou encore Malik Harris.

