Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: lancement d'une région AWS pour la Malaisie information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 09:07









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS), la division de services cloud d'Amazon, annonce le lancement de la région AWS Asie-Pacifique (Malaisie), prévoyant d'investir environ 6,2 milliards de dollars en Malaisie d'ici 2038.



'La région AWS Asie-Pacifique (Malaisie) offre aux clients plus de choix pour exécuter des charges de travail et stocker des données en toute sécurité en Malaisie, tout en offrant aux utilisateurs finaux une latence encore plus faible', explique-t-elle.



La construction et l'exploitation de cette nouvelle région AWS devraient ajouter environ 12,1 milliards de dollars au PIB de la Malaisie et soutiendront en moyenne plus de 3.500 emplois équivalents temps plein dans des entreprises externes chaque année jusqu'en 2038.





Valeurs associées AMAZON.COM 180,11 USD NASDAQ +0,69%