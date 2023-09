Amazon: lancement d'un service logistique 'de bout en bout' information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 17:04

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mardi le lancement d'un service logistique 'de bout en bout' destiné aux vendeurs sur Internet, dans un contexte de difficultés mondiales au niveau de la chaîne d'approvisionnement.



Baptisé 'Supply Chain by Amazon', ce nouveau service doit permettre aux clients de livrer rapidement et avec fiabilité leurs produits à leurs destinataires, avec une prise en charge assurée chez les fabricants.



D'après le groupe de Seattle, l'idée est de faire bénéficier aux vendeurs de ses capacités avancées en matière de logistique, d'exécution des commandes et de transport, tout en leur permettant de réduire leurs coûts.



Amazon récupérera ainsi les articles au sein des sites de production, les expédiera, y compris à l'international, prendra en charge les droits de douane et gérera les stocks et les réapprovisionnements aussi bien sur la plateforme Amazon que sur les autres sites de commerce en ligne.



'Les vendeurs peuvent maintenant se concentrer sur le fait de proposer d'excellents produits à leurs clients et sur le développement de leur activité et laisser à Amazon le soin de s'occuper de la logistique', explique le géant de l'Internet.