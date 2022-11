Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: lancement d'un service de clinique en ligne aux USA information fournie par Cercle Finance • 15/11/2022 à 16:09









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mardi le lancement aux Etats-Unis d'un service de clinique en ligne destiné à compléter son offre déjà existante dans le secteur de la santé.



Ce centre de santé virtuel, baptisé 'Amazon Clinic', sera disponible dans 32 Etats américains pour le suivi d'une vingtaine de maladies bénignes allant des allergies à l'acné, en passant par la perte des cheveux.



Une fois sur le site, les clients sélectionnent leur pathologie, choisissent leur prestataire dans une liste de professionnels de télésanté agréés, puis remplissent un court questionnaire d'admission.



Les clients et les professionnels de santé se contactent ensuite par le biais d'un portail de messagerie sécurisé, une téléconsultation à l'issue de laquelle le patient se voit prescrire un traitement personnalisé, dont une éventuelle ordonnance.



Le géant de l'Internet explique que ce service vient renforcer son offre dans la santé, qui avait démarrer en 2020 avec le lancement du service Amazon Pharmacy permettant aux membres de son service préférentiel 'Prime' de recevoir leurs médicaments en mois de deux jours.



Plus récemment, le groupe de Seattle avait annoncé l'acquisition de One Medical, un réseau de cabinets de médecine générale, pour un montant de 3,9 milliards de dollars.



L'action Amazon progresse actuellement de 3,8% à la Bourse de New York, contre une hausse de 1,7% pour l'indice S&P 500.





Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +2.84%