Amazon: lancement d'un nouveau Kindle information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 16:21

(CercleFinance.com) - Amazon.com a lancé mardi la nouvelle génération de sa liseuse numérique Kindle, un modèle plus petit et plus léger que le groupe américain compte proposer à partir de 99,99 dollars.



Ce nouveau Kindle est notamment doté d'un écran HD de six pouces, d'une autonomie de plus de six semaines et d'une mémoire deux fois plus importante que la gamme précédente, permettant de stocker des milliers de livres électroniques, souligne le géant américain du commerce en ligne.



L'appareil, qui peut être réservé dès ce mardi aux Etats-Unis pour une livraison à partir du 12 octobre, s'accompagne d'une nouvelle version du Kindle Kids, sa liseuse pour enfants, qui sera - elle - commercialisée à partir d'un prix de 119,99 dollars.



A ce tarif, les utilisateurs bénéficieront d'un accès gratuit pendant une durée d'un an à 'Amazon Kids+', un service de contenus proposant des livres, des vidéos, des jeux et des applications de partenaires comme Disney, Lego ou National Geographic.