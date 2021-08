Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : lancement d'un 'global store' avec 11st en Corée information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 11:51









(CercleFinance.com) - Amazon annonce aujourd'hui le lancement d'Amazon Global Store en Corée, en partenariat avec 11st - société sud-coréenne d'e-commerce - offrant ainsi aux clients coréens une nouvelle manière de se procurer la sélection Amazon US. Avec ce lancement, les clients disposeront de l'une des plus grandes sélections internationales disponibles pour les achats en ligne en Corée, avec des dizaines de millions de produits dans plus de 30 catégories. ' Nous sommes ravis de proposer Amazon Global Store aux clients coréens avec 11st', a déclaré Somana Konganda, directeur d'Amazon Global. 'À partir d'aujourd'hui, les clients coréens pourront profiter du moyen le plus pratique d'acheter des produits du monde entier, avec la livraison internationale gratuite depuis les États-Unis', a-t-il ajouté.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +2.15%