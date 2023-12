Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: lancement d'infrastructure AWS au Canada information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 12:32









(CercleFinance.com) - AWS annonce le lancement de AWS Canada Ouest (Calgary), devenant ainsi le premier grand fournisseur de services cloud à disposer d'infrastructures dans l'ouest du Canada.



La région AWS Canada Ouest (Calgary) offrira aux clients davantage d'options pour exécuter des charges de travail avec une résilience et une disponibilité encore plus grandes, stocker les données en toute sécurité au Canada et servir les utilisateurs finaux avec une latence encore plus faible.



AWS devait investir plus de 17,9 milliards de dollars US dans ses infrastructures au Canada jusqu'en 2037.







