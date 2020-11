Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : lancement d'AWS Glue DataBrew Cercle Finance • 12/11/2020 à 07:25









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS), la filiale de cloud d'Amazon, annonce la disponibilité générale d'AWS Glue DataBrew, un 'nouvel outil de préparation de données visuelles qui permet aux clients de nettoyer et de normaliser des données sans écriture de code'. AWS Glue DataBrew permet d'automatiser des tâches de préparation de données (détection d'anomalies, standardisation de formats, correction de valeurs invalides), qui sinon 'requerraient des jours ou des semaines d'écriture de transformations codées à la main'.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +3.37%