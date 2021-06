Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : lancement d'Amazon Location Service Cercle Finance • 02/06/2021 à 13:12









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services annonce le lancement d'Amazon Location Service, nouveau service qui permet aux clients d'ajouter plus facilement et économiquement des fonctionnalités de localisation à leurs applications sans compromettre la confidentialité des utilisateurs. 'Les données de localisation sont vitales pour les entreprises de toutes tailles et dans tous les secteurs afin de prendre en charge une gamme de cas d'utilisation qui reposent sur l'explosion des appareils connectés dans le monde d'aujourd'hui', souligne-t-il.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.29%