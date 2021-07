Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : lance un service de gestion des données de santé Cercle Finance • 15/07/2021 à 17:30









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) annonce aujourd'hui le lancement d'Amazon HealthLake, un nouveau service qui s'inscrit dans le cadre de l'HIPAA, soit une série de normes réglementaires fédérales étatsuniennes qui encadrent l'utilisation et la divulgation légales des informations de santé. A destination des organisations de soins de santé et de sciences de la vie, HealthLake permet ' d'ingérer, stocker, interroger et analyser les données de santé à grande échelle ', explique Amazon. En s'appuyant sur l'apprentissage automatique, la solution peut alors comprendre et extraire des informations médicales significatives à partir des données non-structurées puis organiser, indexer et stocker ces informations. ' Le résultat offre une vision globale de la santé du patient ', indique AWS. Selon Amazon, cette solution ' fournit des fonctionnalités facilement accessibles qui aident les organisations à accélérer le rythme de l'innovation, à libérer le potentiel des données de santé et à développer des approches plus personnalisées pour le développement thérapeutique et les soins '.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -0.92%