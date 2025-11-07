Amazon lance un service de commerce électronique à bas prix à l'échelle mondiale

Amazon.com AMZN.O a étendu vendredi la portée de son service de commerce électronique à bas prix à 14 marchés supplémentaires et l'appellera Amazon Bazaar, dans le cadre d'une offensive visant à concurrencer des rivaux chinois tels que Shein et PDD Holding's PDD.O Temu.

L'expansion du service intervient à un moment où les droits de douane considérables imposés par le président américain Donald Trump sur les importations pèsent sur le moral des consommateurs, en particulier des groupes à faible revenu, qui sont constamment à la recherche d'offres moins chères.

La nouvelle application, similaire à Amazon Haul , livrera une majorité de produits dont le prix est inférieur à 10 dollars, voire à 2 dollars pour certains, allant des articles ménagers à la mode, selon le géant du commerce électronique.

Parmi les nouveaux marchés pour le service de commerce électronique à bas prix figurent Hong Kong, les Philippines et Taïwan, a-t-il précisé.