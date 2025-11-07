Amazon lance un service de commerce électronique à bas prix à l'échelle mondiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires d'analystes, de détails, d'informations sur l'entreprise et le secteur d'activité) par Arriana McLymore

Amazon.com AMZN.O a étendu vendredi la portée de son service de commerce électronique à bas prix à 14 marchés supplémentaires et a déclaré qu'il l'appellerait Amazon Bazaar. La nouvelle application s'inscrit dans le cadre d'une offensive visant à concurrencer des rivaux chinois tels que Shein et PDD Holdings PDD.O Temu pour vendre des robes à 10 dollars et des accessoires à 5 dollars sur les marchés internationaux. Les droits de douane considérables imposés par le président américain Donald Trump ont entamé le moral des consommateurs, en particulier des groupes à faible revenu, qui recherchent souvent des offres moins chères. La nouvelle application est similaire à Amazon Haul , la section de magasinage à prix réduit de l'application Amazon, lancée l'année dernière. Selon le géant du commerce électronique, Amazon Bazaar proposera une majorité de produits dont le prix est inférieur à 10 dollars, voire à 2 dollars pour certains, et qui vont des articles ménagers à la mode. Parmi les nouveaux marchés pour le service de commerce électronique à bas prix figurent Hong Kong, les Philippines, le Nigéria et Taïwan, a-t-il déclaré.

"L'expansion d'Amazon Bazaar est une étape importante dans l'expansion internationale d'Amazon", a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson & Co. "Amazon n'est entré sur un marché que lorsqu'il pensait pouvoir atteindre un niveau qui lui permette de satisfaire les consommateurs et de créer une entreprise rentable

Gil Luria a déclaré qu'Amazon met souvent des années à atteindre la rentabilité lorsqu'elle pénètre dans de nouveaux pays et marchés. L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires international de 40,9 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une hausse de 10 % par rapport à la même période de l'année précédente, sans tenir compte de l'impact des taux de change.

"Si l'entreprise parvient à vendre une petite sélection d'articles à très bas prix à un niveau de service attrayant, elle pourrait s'étendre au-delà des 23 marchés principaux à presque tous les autres pays du monde", a déclaré Gil Luria.

Shein et Temu ont également accéléré leur expansion en dehors des États-Unis. Shein est aujourd'hui présent dans plus de 160 pays, dont les États-Unis, le Brésil, l'Irlande et le sud de la Chine, selon son site web. Temu expédie ses produits dans au moins 70 pays. Les activités américaines des deux entreprises ont subi un coup dur lorsque l'administration Trump a interdit l'utilisation de minimis , une exemption commerciale qui permettait aux colis d'une valeur inférieure à 800 dollars d'entrer dans le pays sans payer de droits de douane.

Amazon a lancé Haul aux États-Unis en 2024 et a depuis étendu le service in-app au Royaume-Uni, à l'Allemagne, à la France, à l'Italie, à l'Espagne, au Japon et à l'Australie.