Amazon lance un programme mondial pour aider les entrepreneurs

(AOF) - Amazon Web Services (AWS), société d'Amazon.com, a lancé AWS Build, un nouveau programme mondial conçu pour aider les entrepreneurs au début de leur parcours dans le cloud à construire, affiner et lancer leurs applications innovantes. Pendant 10 semaines, une cohorte de 500 fondateurs de startups du monde entier recevra des conseils commerciaux et techniques afin d'exploiter au mieux la flexibilité et l'évolutivité de la pile technologique d'AWS pour lancer leurs produits minimum viables (MVP : Minimum Viable Products).

Les startups apprendront également les fondamentaux techniques pour intégrer les technologies cloud les plus avancées dans leurs applications, de l'analytique et du serverless, à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique.

Le programme aidera également les fondateurs à prendre des décisions stratégiques liées au développement de produits, à la monétisation de leur idée, à savoir où trouver et quand utiliser des clients bêta, et à d'autres thèmes pertinents pour réussir le lancement de leurs produits.

Les candidatures au programme sont ouvertes depuis hier et seront acceptées jusqu'au 22 septembre 2023.

