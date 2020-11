Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : la marketplace visée par la Commission européenne Cercle Finance • 10/11/2020 à 14:46









(CercleFinance.com) - Le régulateur européen de la concurrence a envoyé à Amazon une liste formelle de préoccupations concernant sa marketplace, ouvrant une seconde enquête sur ses pratiques de commerce électronique. La Commission a souligné qu'Amazon utilise des données commerciales non publiques de vendeurs indépendants qui vendent sur sa marketplace, afin de profiter à son propre commerce de détail, qui est directement en concurrence avec ces vendeurs tiers. La branche exécutive de l'UE indique qu'Amazon a accès à des données comme le nombre d'unités de produits commandées et expédiées, les revenus des vendeurs sur le marché ou le nombre de visites aux offres des vendeurs. Ces données circulent ensuite directement dans des systèmes automatisés, permettant à Amazon de calibrer ses offres de vente au détail, par exemple en concentrant ses offres sur les produits les plus vendus et en ajustant ses offres en conséquence, a déclaré la Commission.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ 0.00%