Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: la lutte contre les faux avis s'intensifie information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 16:57









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé jeudi qu'il avait décidé d'attaquer deux entreprises accusées de rédiger de faux commentaires sur sa plateforme, en déposant une plainte au pénal en Italie et en se portant en justice en Espagne.



Le géant du commerce en ligne précise que la plainte espagnole, déposée au civil, concerne la société Agencia Reviews, un 'courtier' qui rémunère les avis positifs des clients en échange d'un remboursement complet de l'article acheté.



Amazon souligne que cette entreprise est très présente sur la messagerie sécurisée Telegram afin d'éviter de trop attirer l'attention sur ses activités.



Même schéma pour la société italienne contre laquelle Amazon dit avoir porté plainte, accusée elle aussi de monnayer des commentaires 'cinq étoiles' en échange d'un remboursement total du prix de la commande.



Dans son communiqué, le groupe de Seattle dit avoir également démarré 10 procédures judiciaires du même ordre aux Etats-Unis à l'encontre d'acteurs similaires, à l'origine de plus de 11.000 sites Web et groupes sur les réseaux sociaux.





Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +2.11%