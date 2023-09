Amazon: la FTC engage des poursuites pour monopole information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 11:33

(CercleFinance.com) - Les autorités américaines ont annoncé mardi avoir engagé des poursuites à l'encontre d'Amazon, qu'elles accusent d'avoir maintenu illégalement une position de monopole.



La Federal Trade Commission, l'organisme chargé des questions antitrust aux Etats-Unis, reproche au géant du commerce en ligne d'avoir entravé la concurrence sur son marché.



Cette stratégie a eu pour effet, selon la FTC, de lui permettre de renforcer son monopole et de gonfler ses prix, mais aussi de dégrader la qualité du service et d'étouffer l'innovation qui aurait pu profiter aux consommateurs et aux entreprises.



'La procédure considère qu'Amazon viole la loi non seulement en raison de sa taille, mais aussi parce que l'entreprise adopte un comportement d'exclusion qui empêche les concurrents actuels de se développer et de nouveaux concurrents d'émerger', ajoute l'agence.



'Par exemple, si Amazon découvre qu'un vendeur propose des prix inférieurs aux siens, la société peut décider de reléguer ses produits soldés tellement loin dans les résultats de ses recherches qu'ils en deviennent par définition invisibles', explique la FTC.



Washington évoque aussi une dégradation de l'expérience-client due au fait qu'Amazon tend à remplacer les résultats les plus pertinent des recherches par des produits sponsorisés.



A Wall Street, l'action Amazon a chuté de plus de 4% hier suite à ces accusations et se dirigeait vers un petit rebond de l'ordre de 0,2% mercredi à l'ouverture.