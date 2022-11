Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: la flotte d'utilitaires électriques Rivian s'étoffe information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 16:44









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé lundi avoir fortement étoffé sa flotte d'utilitaires électriques au cours des derniers mois, une dynamique qui va lui permettre de livrer ses colis avec des véhicules verts dans une centaine de villes américaines lors de la période des fêtes.



Le géant du commerce électronique explique avoir déployé des centaines de camions électriques de son partenaire Rivian au cours de l'été, en particulier dans des villes telles que Baltimore, Chicago, Dallas, Kansas City ou San Diego.



Avec la plus récente phase d'expansion de ses livraison électriques - qui touche des villes comme Austin, Boston, Denver, Houston Las Vegas ou New York - le cap des 1000 véhicules de livraison entièrement électriques, et ce dans une centaine de villes, est désormais atteint.



Pour mémoire, Amazon s'est donné comme objectif de mettre sur les routes quelque 100.000 nouveaux véhicules électriques d'ici à 2030.



Pour cela, le groupe de Seattle a notamment réalisé un investissement au sein de Rivian, un producteur de véhicules électriques sans émissions basé à Plymouth (Michigan).





