Amazon : la filiale 'cloud' retenue par adidas

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS), la filiale 'cloud' d'Amazon.com, a annoncé lundi qu'adidas l'avait retenue pour la fourniture des infrastructures informatiques nécessaires à ses charges de travail sur SAP. Aux termes du contrat, l'équipementier sportif allemand va migrer son environnement SAP vers AWS via l'adoption de la plateforme S/4HANA, la suite logicielle d'ERP intelligent de nouvelle génération du groupe de SAP. En conduisant ses charges de travail dites 'critiques' sur AWS, adidas compte numériser ses principaux 'process', en vue notamment de développer ses activités de vente directe vers le consommateur final ('direct-to-consumer'). adidas dit également vouloir aider ses designers à mener plusieurs charges de travail complexes en simultané tout en modernisant ses capacités en matière de conception 3D.

