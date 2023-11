Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: l'UE s'inquiète de l'acquisition d'iRobot information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 12:44









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a informé Amazon, via un avis préliminaire, que son projet d'acquisition d'iRobot pourrait restreindre la concurrence sur le marché des aspirateurs robots ('RVC').



Le 6 juillet 2023, la Commission avait ouvert une enquête approfondie pour évaluer l'acquisition d'iRobot par Amazon



A la suite de cette enquête, la Commission indique craindre qu'Amazon puisse restreindre la concurrence sur les marchés des RVC à l'échelle de l'Espace économique européen ('EEE') et/ou sur les marchés nationaux, en entravant la capacité des fournisseurs concurrents de RVC à rivaliser efficacement.



La commission précise toutefois que cette communication des griefs ne préjuge pas de l'issue de l'enquête.



Amazon a désormais la possibilité de répondre à la communication des griefs de la Commission, de consulter le dossier de la Commission et de demander une audition.







Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.67%