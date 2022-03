Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: l'UE autorise l'acquisition de MGM information fournie par Cercle Finance • 15/03/2022 à 18:04









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé sans condition, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, le projet d'acquisition de MGM par Amazon.



La Commission a conclu que l'opération ne poserait aucun problème de concurrence dans l'Espace économique européen (EEE).









