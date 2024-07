Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: l'UE adresse une demande d'informations information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 15:50









(CercleFinance.com) - La Commission européenne fait savoir qu'elle a envoyé à Amazon une demande d'informations au titre de la loi sur les services numériques (DSA).



Concrètement, il s'agit de demander à Amazon davantage d'informations quant aux mesures prises par sa plateforme pour se conformer aux obligations DSA liées à la transparence des systèmes de recommandation et de leurs paramètres.



L'entreprise devra également fournir plus d'informations sur la conception, le développement, le déploiement, les tests et la maintenance de l'interface en ligne de la bibliothèque publicitaire d'Amazon Store ainsi que les documents justificatifs concernant son rapport d'évaluation des risques.



Amazon doit fournir les informations demandées au plus tard le 26 juillet 2024. Sur la base de l'évaluation des réponses, la Commission évaluera les prochaines étapes.







Valeurs associées AMAZON.COM 199,99 USD NASDAQ +1,21%