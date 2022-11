Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: l'offre musicale s'étoffe pour les membres de Prime information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 16:20









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mardi qu'il allait étendre le catalogue d'Amazon Music, son service d'abonnement musical en ligne, proposé aux membres de son programme préférentiel Prime.



Le géant américain de l'Internet indique que les abonnés de Prime pourront désormais accéder à plus de 100 millions de titres sans publicité, contre deux millions de morceaux disponibles jusqu'à présent.



Le groupe de Seattle compte par ailleurs étoffer l'offre de podcasts à destination des membres de Prime en leur donnant par exemple l'accès aux productions Wondery, qui incluent quelques succès comme 'MrBallen', une émission dédiée aux phénomènes mystérieux qui va désormais faire l'objet d'une diffusion en exclusivité sur Amazon.





Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -5.16%