AMAZON : Jeff Bezos cède la direction opérationnelle à Andy Jassy (AWS) et les profits explosent

(AOF) - La principale surprise lors de la publication des résultats d'Amazon n'est pas venue d'une performance bien supérieure aux attentes, mais de la décision de Jeff Bezos d'abandonner la direction opérationnelle. S'il restera président exécutif du groupe qu'il a fondé, le cybermarchand et spécialiste du cloud a nommé Andy Jassy en tant que Directeur général. Ce changement à la tête du groupe sera effectif au troisième trimestre. Travaillant pour Amazon depuis 1997 Andy Jassy était auparavant le patron de l'activité de cloud computing (AWS), le métier le plus rentable du groupe.

AWS, qu'il dirige depuis son lancement en 2003, a représenté l'année dernière près de 60% des profits opérationnels de la société. Elle est la plus importante société du monde dans le cloud.

Andy Jassy est connu comme un vrai croyant de la culture d'entreprise maison, laissant les équipes explorer des idées et des produits de manière décentralisée. Il était le favori à la succession de Jeff Bezos. Dans un e-mail aux employés du groupe, son fondateur a indiqué qu'il allait désormais " concentrer son énergie et son attention sur les nouveaux produits et les premières initiatives ".

Cette nomination s'est accompagnée des résultats bien supérieurs aux attentes.

Dopé par le boom du commerce en ligne et le cloud résultant de la pandémie, le bénéfice net du cybermarchand et spécialiste du cloud a atteint 7,2 milliards de dollars, soit 14,09 dollars par action au troisième trimestre, contre 3,3 milliards de dollars ou 6,47 dollars par action, un an plus tôt. Le marché visait seulement 7,10 dollars par action...

Le résultat opérationnel est passé en un an de 3,9 à 6,9 milliards de dollars. Ce dernier a dépassé aisément le haut de la fourchette d'objectifs du groupe de 1 à 4,5 milliards de dollars.

Les ventes totales d'Amazon ont, elles, augmenté de 37% à 96,1 milliards de dollars alors que le marché tablait sur 119,7milliards de dollars.

Son activité de cloud computing (AWS) a vu son résultat opérationnel augmenter de 37,3% à 3,56 milliards de dollars pour des revenus en progression de 28% à 12,74 milliards de dollars.

Les coûts de livraison, sujet récurrent d'inquiétude des investisseurs, ont bondi de 51,5% à 18,47 milliards de dollars.

Au premier trimestre, le résultat opérationnel est anticipé entre 3 et 6,5 milliards de dollars contre 4 milliards de dollars un an auparavant. Le consensus Bloomberg est plus élevé à 5,8 milliards de dollars. Amazon a prévenu que ces prévisions comprennent 2 milliards de dollars de coûts liés au Covid-19, en baisse par rapport aux 4 milliards de dollars des deux trimestres précédents.

Les ventes nettes d'Amazon sont attendues entre 100 et 106 milliards de dollars, soit une croissance de 33% à 40%. Wall Street vise un chiffre d'affaires de 95,7 milliards de dollars.

