Amazon : investit dans trois entreprises sobres en carbone

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mercredi avoir investi dans trois nouelles entreprises sobres en carbone via son fonds The Climate Pledge Fund. Dans un communiqué, le géant de l'Internet indique avoir pris une participation au sein de Resilient Power, un spécialiste des technologies de recharge pour véhicules électriques. Le groupe de Seattle a également investi dans CMC Machinery, une entreprise italienne à l'origine d'une technologie permettant de concevoir des colis parfaitement adaptés à la taille des articles à envoyer. Enfin, Amazon dit avoir réalisé un invstissement au sein d'Infinium, un producteur de carburants diesel et de kérosènes à bas carbone. Lancé l'an dernier, le Climate Pledge Fund est doté d'une enveloppe de deux milliards de dollars destinée à lui permettre d'investir dans des entreprises fabriquant des produits, services et technologies visant à décarboner l'économie et à protéger la planète. Avec les prises de participation dévoilées aujourd'hui, le fonds a désormais investi dans 11 sociétés.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.24%