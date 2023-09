Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: investissements dans la capture de carbone information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 13:23









(CercleFinance.com) - Amazon annonce ses premiers investissements dans la capture directe de l'air, une technologie pour éliminer le carbone de l'atmosphère, dans le cadre de son engagement climatique à atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2040.



Le groupe s'engage ainsi à acheter 250.000 tonnes d'élimination du carbone sur 10 ans à Stratos, la première usine de 1PointFive, ce qui équivaut à la quantité de carbone stockée naturellement dans des forêts américaines couvrant environ la moitié du Rhode Island.



En outre, le Climate Pledge Fund d'Amazon investit dans CarbonCapture, une société dont les systèmes permettent d'installer de nouveaux sorbants (matériaux de base responsables de la filtration du CO2 de l'atmosphère) dès qu'ils sont disponibles.





