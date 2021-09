Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : investissement pour l'environnement au Brésil information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 13:08









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de ses efforts pour soutenir les solutions mondiales à la crise climatique, Amazon annonce le lancement au Brésil, de l'Agroforestry and Restoration Accelerator en partenariat avec The Nature Conservancy, une organisation environnementale mondiale. L'accélérateur créera une source de revenus plus durable pour des milliers d'agriculteurs locaux dans l'État du Pará, tout en restaurant les forêts tropicales indigènes et en luttant contre le changement climatique en piégeant et en stockant naturellement le carbone. L'initiative sera lancée dans la forêt amazonienne, en se concentrant sur le reboisement et l'agroforesterie régénérative. L'investissement d'Amazon vise à éliminer jusqu'à 10 millions de tonnes d'émissions de CO2 d'ici 2050.

