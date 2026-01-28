Amazon gâche son plan de licenciements de mercredi avec un courriel interne envoyé prématurément

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le licenciement antérieur dans les paragraphes 7 à 10) par Greg Bensinger

Amazon AMZN.O a alerté prématurément mardi les employés des services informatiques en nuage d'Amazon Web Services des licenciements prévus pour mercredi matin en envoyant un courriel de commisération et une invitation à une réunion de l'équipe avec quelques heures d'avance. Reuters a rapporté vendredi qu'Amazon avait l'intention de licencier des milliers d'employés à partir de cette semaine. Mais l'entreprise n'a pas encore informé les employés concernés, ni confirmé le plan de licenciement. Le courriel envoyé mardi et signé par Colleen Aubrey, vice-présidente senior des solutions d'IA appliquées chez AWS, indiquait à tort que les employés concernés aux États-Unis, au Canada et au Costa Rica avaient déjà été informés qu'ils perdaient leur emploi.

Dans desmessages Slack consultés par Reuters, les employés d'AWS qui ont reçu le courriel ont déclaré que la réunion de mercredi avait été presque immédiatement annulée. Amazon a qualifié les licenciements de "projet Dawn" dans le courriel.

"Des changements comme celui-ci sont difficiles pour tout le monde", a écrit Aubrey dans le courriel, examiné par Reuters. "Ces décisions sont difficiles et sont prises de manière réfléchie alors que nous positionnons notre organisation et AWS pour un succès futur."

Amazon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les emplois dans les unités de la société couvrant AWS, la vente au détail, Prime Video et les ressources humaines devraient être affectés, ont déclaré à Reuters des personnes familières avec le sujet, bien que l'étendue complète des licenciements de cette semaine n'ait pas été précisée.

Amazon a licencié environ 14 000 personnes en octobre, dans le cadre d'un plan plus large visant à réduire le personnel de l'entreprise d'environ 30 000 personnes, avaient déclaré à l'époque des personnes au fait du dossier.

Ces 30 000 emplois ne représenteraient qu'une petite partie des 1,58 million d'employés d'Amazon, mais près de 10 % de la main-d'œuvre de l'entreprise.

Mardi, Amazon a supprimé des emplois dans ses divisions Fresh grocery et Go market, dans le cadre de son projet de fermeture des magasins existants et de conversion de certains d'entre eux en magasins Whole Foods.

Amazon a lié les suppressions d'emplois d'octobre à l'utilisation accrue de l'intelligence artificielle et aux efforts visant à réduire les niveaux de bureaucratie.