Amazon : flotte renforcée avec des Boeing 767-300

(CercleFinance.com) - Amazon annonce son tout premier achat de onze Boeing 767-300, élargissant sa flotte pour continuer à servir ses clients. Les appareils acquis comprennent sept avions de Delta et quatre avions de WestJet, qui rejoindront le réseau d'ici 2022. 'La flotte élargie prend en charge la clientèle croissante d'Amazon à une époque où les gens continuent de compter sur une réception rapide des articles dont ils ont besoin', explique le géant du commerce en ligne. Les quatre appareils de WestJet, actuellement en cours de conversion d'avions passagers en avions de fret, rejoindront le réseau d'Amazon Air en 2021. Les sept avions de Delta entreront quant à eux dans le réseau de fret aérien d'Amazon en 2022.

