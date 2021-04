AMAZON explose le consensus au premier trimestre

(AOF) - Dopé par le boom du commerce en ligne et le cloud résultant des restrictions imposées par la pandémie, Amazon s'est joué du consensus au premier trimestre. Le bénéfice net du cybermarchand et spécialiste du cloud a atteint 8,1 milliards de dollars, soit 15,79 dollars par action, contre 2,5 milliards de dollars ou 5,01 dollars par action, un an plus tôt. Le marché visait seulement 9,54 dollars par action... Le résultat opérationnel est passé en un an de 4 à 8,9 milliards de dollars.

Ce dernier a dépassé aisément le haut de la fourchette d'objectifs du groupe de 3 à 6,5 milliards de dollars.

Les ventes totales d'Amazon ont, elles, augmenté de 44% à 108,5 milliards de dollars alors que le marché tablait sur 104,51 milliards de dollars.

Son activité de cloud computing (AWS) a vu son résultat opérationnel augmenter de 35,4% à 4,16 milliards de dollars pour des revenus en progression de 32% à 13,5 milliards de dollars. Ces derniers ont accéléré par rapport au trimestre précédent (+28%) et marché visait 13,23 milliards de dollars.

Les coûts de livraison, sujet récurrent d'inquiétude des investisseurs, ont bondi de 43,4% à 16,53 milliards de dollars.

Au premier trimestre, le résultat opérationnel est anticipé entre 4,5 et 8 milliards de dollars contre 4 milliards de dollars un an auparavant. Le consensus est plus élevé à 6,9 milliards de dollars, ce qui est habituel.

Amazon a prévenu que ces prévisions comprennaient 1,5 milliard de dollars de coûts liés au Covid-19.

Les ventes nettes d'Amazon sont attendues entre 110 et 116 milliards de dollars, soit une croissance de 24% à 30%. Wall Street vise un chiffre d'affaires de 108,9 milliards de dollars.

