Amazon étend son service de commerce électronique à bas prix à l'échelle mondiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de détails dans les trois premiers paragraphes pour préciser qu'Amazon Bazaar et Amazon Haul sont le même service) par Arriana McLymore

Amazon.com AMZN.O a déclaré vendredi qu'il avait étendu la portée de son service de commerce électronique à bas prix Amazon Bazaar, connu sous le nom de Haul aux États-Unis, à 14 marchés supplémentaires. L'application autonome fait partie d'une initiative visant à concurrencer des rivaux chinois tels que Shein et Temu de PDD Holdings PDD.O pour vendre des robes à 10 dollars et des accessoires à 5 dollars sur les marchés internationaux. Les droits de douane considérables imposés par le président américain Donald Trump ont entamé le moral des consommateurs, en particulier des groupes à faible revenu, qui recherchent souvent des offres moins chères. L'application propose des marchandises similaires à Amazon Haul , la section d'achat à prix réduit de l'application Amazon, lancée l'année dernière. Amazon Bazaar, qui a été lancé au Mexique l'année dernière, proposera sur ses nouveaux marchés une majorité de produits dont le prix est inférieur à 10 dollars, voire à 2 dollars pour certains, allant des articles ménagers à la mode, selon le géant du commerce électronique. Parmi les nouveaux marchés pour le service de commerce électronique à bas prix figurent Hong Kong, les Philippines, le Nigeria et Taïwan. Depuis son lancement au Mexique, Bazaar s'est étendu à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

"L'expansion d'Amazon Bazaar est une étape importante dans l'expansion internationale d'Amazon", a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson & Co. "Amazon n'est entré sur un marché que lorsqu'il pensait pouvoir atteindre un niveau qui lui permette de ravir les consommateurs et de créer une entreprise rentable."

M. Luria a déclaré qu'Amazon met souvent des années à atteindre la rentabilité lorsqu'elle pénètre dans de nouveaux pays et marchés. L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires international de 40,9 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une hausse de 10 % par rapport à la même période de l'année précédente, sans tenir compte de l'impact des taux de change.

"Si l'entreprise parvient à vendre une petite sélection d'articles à très bas prix à un niveau de service attrayant, elle pourrait s'étendre au-delà des 23 marchés principaux à presque tous les autres pays du monde", a déclaré M. Luria.

Shein et Temu ont également intensifié leur expansion en dehors des États-Unis. Shein est aujourd'hui présent dans plus de 160 pays, dont les États-Unis, le Brésil, l'Irlande et le sud de la Chine, selon son site web. Temu expédie ses produits dans au moins 70 pays. Les activités américaines des deux entreprises ont subi un coup dur lorsque l'administration Trump a interdit l'utilisation de minimis , une exemption commerciale qui permettait aux colis d'une valeur inférieure à 800 dollars d'entrer dans le pays sans payer de droits de douane.

Amazon a lancé Haul aux États-Unis en 2024 et a depuis étendu le service in-app au Royaume-Uni, à l'Allemagne, à la France, à l'Italie, à l'Espagne, au Japon et à l'Australie.