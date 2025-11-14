Amazon et Microsoft soutiennent les efforts visant à restreindre les exportations de Nvidia vers la Chine, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Amazon AMZN.O se joint à Microsoft
MSFT.O pour soutenir une législation visant à limiter davantage la capacité du fabricant de puces Nvidia NVDA.O à exporter vers la Chine, a rapporté le Wall Street Journal jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.
La législation, connue sous le nom de Gain AI Act, est également soutenue par la startup d'IA Anthropic, selon le Journal.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.
