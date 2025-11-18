Amazon et Microsoft en baisse ; l'UE enquête sur les services en nuage AWS et Azure

18 novembre - ** Les actions d'Amazon AMZN.O en baisse de 1,5 % à 229,50 $ en pré-marché

** L'UE lance une enquête sur les services de cloud AWS en vertu de la loi sur les marchés numériques (DMA)

** Microsoft MSFT.O en baisse de 1,3 % à 501,17 $ avant bourse; la Commission européenne cible également Azure dans son enquête

** La Commission européenne ouvre trois enquêtes: deux pour évaluer si AWS et Azure devraient être désignés comme des "gatekeepers", et une pour tester l'efficacité de la DMA dans la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles dans l'informatique en nuage

** AWS d'Amazon est le plus grand fournisseur de cloud computing au monde, suivi par Azure de Microsoft et Google Cloud d'Alphabet GOOGL.O .

** Un porte-parole de MSFT a déclaré que l'entreprise était prête à contribuer à l'enquête, tandis qu'un porte-parole d'AWS a déclaré que "désigner les fournisseurs d'informatique en nuage comme des gardiens ne vaut pas la peine de risquer d'étouffer l'invention ou d'augmenter les coûts pour les entreprises européennes"

** Par ailleurs, AMZN est en passe de lever 15 milliards de dollars lors de sa première vente d'obligations aux États-Unis pour financer son infrastructure d'IA