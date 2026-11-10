Amazon et Google devraient tirer un gros bénéfice de l'introduction en bourse d'Anthropic

Les participations d’Amazon AMZN.O et de Google dans Anthropic pourraient atteindre une valeur totale de 411 milliards de dollars si la société spécialisée dans l’IA fixait le prix de son introduction en bourse dans le haut de la fourchette proposée , selon les calculs de Reuters basés sur un document déposé auprès des autorités.

Ces chiffres montrent à quel point les investissements initiaux des deux géants du cloud ont pris de l’ampleur. Ils ont injecté des fonds dans Anthropic tout en lui fournissant la puissance de calcul dont elle a besoin pour développer ses modèles d’IA .

Voici les montants investis par chaque entreprise et leur valeur potentielle:

Investisseur Ce qu’ils ont acheté Montant investi Valeur à 78 $/action Amazon Prêts (2023–25) et actions (avril, mai 2026) 18,0 milliards de dollars 271,8 milliards de dollars Google Prêts (2023–25), actions (mars, mai 2026) et placement privé 33,3 milliards de dollars 139 milliards de dollars

LA VALEUR DES TOURS DE FINANCEMENT PRIVÉS FAIT UN BOND

Série Date Montant levé Valeur à 78 $ par action Série A Premier tour 0,13 milliard de dollars 37,9 milliards de dollars Série B Premier tour 0,98 milliard de dollars 68,2 milliards de dollars Série C 2023 0,45 milliard de dollars 31,0 milliards de dollars Série D 2024 1,32 milliard de dollars 36,7 milliards de dollars Série E-1 Début 2025 3,57 milliards de dollars 49,6 milliards de dollars Série F-1 Août-septembre 2025 13,0 milliards de dollars 71,9 milliards de dollars Série G-1 Janvier-février 2026 23,5 milliards de dollars 70,6 milliards de dollars Série G-2 (autres acheteurs) 1er trimestre 2026 6,7 milliards de dollars 20,3 milliards de dollars Série H Mai-juin 2026 65,2 milliards de dollars 86,4 milliards de dollars

PLACEMENT PRIVÉ LORS DE L'INTRODUCTION EN BOURSE