Amazon et Google devraient tirer un gros bénéfice de l'introduction en bourse d'Anthropic

Les participations d’Amazon AMZN.O et de Google dans Anthropic pourraient atteindre une valeur totale de 411 milliards de dollars si la société spécialisée dans l’IA fixait le prix de son introduction en bourse dans le haut de la fourchette proposée , selon les calculs de Reuters basés sur un document déposé auprès des autorités.
Ces chiffres montrent à quel point les investissements initiaux des deux géants du cloud ont pris de l’ampleur. Ils ont injecté des fonds dans Anthropic tout en lui fournissant la puissance de calcul dont elle a besoin pour développer ses modèles d’IA .
Voici les montants investis par chaque entreprise et leur valeur potentielle:
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Investisseur
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Ce qu’ils ont acheté
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Montant investi
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Valeur à 78 $/action
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Amazon
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Prêts (2023–25) et actions (avril, mai 2026)
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18,0 milliards de dollars
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271,8 milliards de dollars
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Prêts (2023–25), actions (mars, mai 2026) et placement privé
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33,3 milliards de dollars
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139 milliards de dollars
LA VALEUR DES TOURS DE FINANCEMENT PRIVÉS FAIT UN BOND
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Série
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Date
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Montant levé
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Valeur à 78 $ par action
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Série A
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Premier tour
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0,13 milliard de dollars
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37,9 milliards de dollars
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Série B
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Premier tour
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0,98 milliard de dollars
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68,2 milliards de dollars
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Série C
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2023
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0,45 milliard de dollars
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31,0 milliards de dollars
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Série D
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2024
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1,32 milliard de dollars
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36,7 milliards de dollars
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Série E-1
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Début 2025
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3,57 milliards de dollars
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49,6 milliards de dollars
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Série F-1
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Août-septembre 2025
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13,0 milliards de dollars
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71,9 milliards de dollars
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Série G-1
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Janvier-février 2026
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23,5 milliards de dollars
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70,6 milliards de dollars
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Série G-2 (autres acheteurs)
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1er trimestre 2026
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6,7 milliards de dollars
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20,3 milliards de dollars
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Série H
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Mai-juin 2026
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65,2 milliards de dollars
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86,4 milliards de dollars
PLACEMENT PRIVÉ LORS DE L'INTRODUCTION EN BOURSE
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Investisseur
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Montant
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Participation issue de cet achat à 78 $ par action
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Autres liens divulgués dans le dossier
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10,0 milliards de dollars
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0,98 %
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S'inscrit dans le cadre de l'accord de financement existant de Google pour 2026
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Nvidia
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10,0 milliards de dollars
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0,98 %
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Non communiqué
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AMD
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2,5 milliards de dollars
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0,25 %
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Comptabilisé dans l'engagement d'achat d'actions de 5 milliards de dollars d'AMD; jusqu'à 2,5 milliards de dollars supplémentaires liés aux livraisons de puces
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Broadcom
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1,0 milliard de dollars
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0,10%
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Peut prêter jusqu’à 42 milliards de dollars pour financer des baux de centres de données
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Microsoft
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1,0 milliard de dollars
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0,10%
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Anthropic s'est engagé à dépenser au moins 47,2 milliards de dollars en services informatiques Microsoft jusqu'en 2033
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Micron
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1,0 milliard de dollars
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0,10 %
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Non communiqué
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TSMC
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0,5 milliard de dollars
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0,05 %
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Non communiqué
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Total
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26,0 milliards de dollars
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2,55%
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