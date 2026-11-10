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Amazon et Google devraient tirer un gros bénéfice de l'introduction en bourse d'Anthropic
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 16:12

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Les participations d’Amazon AMZN.O et de Google dans Anthropic pourraient atteindre une valeur totale de 411 milliards de dollars si la société spécialisée dans l’IA fixait le prix de son introduction en bourse dans le haut de la fourchette proposée , selon les calculs de Reuters basés sur un document déposé auprès des autorités.

Ces chiffres montrent à quel point les investissements initiaux des deux géants du cloud ont pris de l’ampleur. Ils ont injecté des fonds dans Anthropic tout en lui fournissant la puissance de calcul dont elle a besoin pour développer ses modèles d’IA .

Voici les montants investis par chaque entreprise et leur valeur potentielle:

Investisseur

Ce qu’ils ont acheté

Montant investi

Valeur à 78 $/action

Amazon

Prêts (2023–25) et actions (avril, mai 2026)

18,0 milliards de dollars

271,8 milliards de dollars

Google

Prêts (2023–25), actions (mars, mai 2026) et placement privé

33,3 milliards de dollars

139 milliards de dollars

LA VALEUR DES TOURS DE FINANCEMENT PRIVÉS FAIT UN BOND

Série

Date

Montant levé

Valeur à 78 $ par action

Série A

Premier tour

0,13 milliard de dollars

37,9 milliards de dollars

Série B

Premier tour

0,98 milliard de dollars

68,2 milliards de dollars

Série C

2023

0,45 milliard de dollars

31,0 milliards de dollars

Série D

2024

1,32 milliard de dollars

36,7 milliards de dollars

Série E-1

Début 2025

3,57 milliards de dollars

49,6 milliards de dollars

Série F-1

Août-septembre 2025

13,0 milliards de dollars

71,9 milliards de dollars

Série G-1

Janvier-février 2026

23,5 milliards de dollars

70,6 milliards de dollars

Série G-2 (autres acheteurs)

1er trimestre 2026

6,7 milliards de dollars

20,3 milliards de dollars

Série H

Mai-juin 2026

65,2 milliards de dollars

86,4 milliards de dollars

PLACEMENT PRIVÉ LORS DE L'INTRODUCTION EN BOURSE

Investisseur

Montant

Participation issue de cet achat à 78 $ par action

Autres liens divulgués dans le dossier

Google

10,0 milliards de dollars

0,98 %

S'inscrit dans le cadre de l'accord de financement existant de Google pour 2026

Nvidia

10,0 milliards de dollars

0,98 %

Non communiqué

AMD

2,5 milliards de dollars

0,25 %

Comptabilisé dans l'engagement d'achat d'actions de 5 milliards de dollars d'AMD; jusqu'à 2,5 milliards de dollars supplémentaires liés aux livraisons de puces

Broadcom

1,0 milliard de dollars

0,10%

Peut prêter jusqu’à 42 milliards de dollars pour financer des baux de centres de données

Microsoft

1,0 milliard de dollars

0,10%

Anthropic s'est engagé à dépenser au moins 47,2 milliards de dollars en services informatiques Microsoft jusqu'en 2033

Micron

1,0 milliard de dollars

0,10 %

Non communiqué

TSMC

0,5 milliard de dollars

0,05 %

Non communiqué

Total

26,0 milliards de dollars

2,55%

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

Valeurs associées

ALPHABET-A
289,1800 USD NASDAQ +0,36%
AMAZON.COM
271,0199 USD NASDAQ +1,53%
BROADCOM
329,9000 USD NASDAQ +3,26%
MICROSOFT
543,0250 USD NASDAQ -0,40%
NVIDIA
170,4250 USD NASDAQ -4,61%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
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