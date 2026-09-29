Amazon et GoodRx ciblent les Américains abonnés à des services de médicaments sur ordonnance alors que la couverture d'assurance maladie s'affaiblit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon les analystes, les abonnements permettent aux consommateurs qui prennent plusieurs médicaments de faire des économies

* Amazon triple le nombre d’abonnés à son service de médicaments génériques RxPass

* Selon les investisseurs, les abonnements contribuent à orienter les clients vers d’autres produits

par Amina Niasse

Amazon.com AMZN.O , GoodRx GDRX.O et d’autres entreprises proposant des abonnements en ligne avec un forfait pour les médicaments sur ordonnance et d’autres services de santé tirent profit de la volonté des Américains de lutter contre la hausse des coûts et la diminution des options d’assurance maladie.

Ces formules de médicaments sur ordonnance coûtent entre 5 dollars par mois chez Amazon et 14,99 dollars chez GoodRx, et comprennent un accès gratuit à une sélection de médicaments génériques. Le programme de GoodRx, baptisé "Companion", propose également des réductions sur la télésanté ainsi que sur des services courants d’ophtalmologie, de soins dentaires et d’analyses médicales.

Selon les analystes, ces services payants sur une base mensuelle peuvent aider les consommateurs à réaliser des économies, même lorsqu’ils disposent d’une assurance maladie.

“Si une personne prend plusieurs médicaments, ce type d’abonnement peut s’avérer très judicieux,” a déclaré Jailendra Singh, analyste chez Truist.

Les primes d’assurance maladie et les frais à la charge des patients ont augmenté, en partie en raison de la hausse des prix des services médicaux, et des millions d’Américains ont résilié en 2026 leurs contrats individuels proposés dans le cadre de l’Affordable Care Act. Les coûts pour les employeurs qui financent la plupart des régimes d’assurance privés augmenteront jusqu’à 11 % en 2027, selon les consultants en avantages sociaux.

HAUSSE DES ABONNEMENTS ET DU COURS DE L'ACTION

“Depuis le lancement de RxPass en 2023, le nombre de clients utilisant ce programme a presque triplé, et plus de 70 % d’entre eux se procurent au moins trois médicaments différents chez nous,” a déclaré John Love, vice-président d’Amazon Pharmacy. “Cela nous montre que RxPass touche des personnes ayant des besoins de santé réguliers, pour lesquelles un accès constant à des renouvellements de médicaments abordables est vraiment essentiel.”

On ignore combien d’Américains sont abonnés à des formules d’abonnement aux médicaments sur ordonnance.

GoodRx a indiqué que le chiffre d’affaires total lié aux abonnements avait augmenté de 39 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, pour atteindre 28,5 millions de dollars. Les formules d’abonnement, qui incluent le programme "Companion" lancé en mai ainsi que d’autres programmes plus anciens, ont enregistré une hausse de 14 % au cours du trimestre.

Wendy Barnes, directrice générale de GoodRx, a déclaré que ce programme attirait les consommateurs confrontés à une hausse de leurs frais à leur charge, notamment en raison de l’augmentation des franchises et de la réduction des listes de médicaments pris en charge. “Considérez cela comme un complément à l’assurance,” a-t-elle déclaré.

Les actions de GoodRx et d’Amazon ont respectivement progressé de 22 % et 7 % cette année.

William Soliman, directeur des investissements chez White Manna Capital Partners, a expliqué que les clients contraints de souscrire des formules à franchise élevée, dans lesquelles ils doivent dépenser des milliers de dollars avant que la couverture ne prenne le relais, comparent souvent les options de paiement comptant aux frais à la charge du patient pour les médicaments sur ordonnance.

“Le prix mensuel de 5 dollars d’Amazon est simple et prévisible, ce qui est important lorsque les consommateurs doivent s’y retrouver dans des changements de couverture complexes,” a déclaré M. Soliman.

M. Love, d’Amazon, a indiqué que RxPass attire aussi bien les personnes disposant d’une couverture santé que celles qui n’en ont pas, et que beaucoup choisissent de payer en espèces. De nombreux consommateurs cherchent à renouveler leurs ordonnances de médicaments pour la santé mentale et les maladies cardiovasculaires, a-t-il ajouté.

LA DISPONIBILITÉ DES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES VARIE

Les versions génériques des médicaments de marque peuvent coûter quelques dollars par mois, voire moins, mais certaines peuvent être bien plus chères.

L’offre d’Amazon, réservée aux membres Prime, propose environ 50 médicaments génériques, tandis que GoodRx en propose plus de 250, soit une fraction des 30 000 médicaments approuvés aux États-Unis.

Une autre entreprise, FreeRx, facture 49,95 dollars par mois pour des consultations virtuelles en urgence et plus de 1 000 génériques. Cost Plus Drugs, la société de Mark Cuban, propose des génériques à des prix qu’elle présente comme inférieurs à la quote-part standard de 10 ou 15 dollars facturée par la plupart des régimes d’assurance maladie.

M. Cuban a déclaré que la tarification de sa plateforme, basée sur son coût d’acquisition du médicament et une marge de 15 %, offre un meilleur rapport qualité-prix qu’un abonnement à long terme.

Selon les analystes, ces abonnements peuvent orienter les clients vers d’autres produits vendus par ces entreprises sur leurs sites web. Amazon propose par exemple aux abonnés Prime une réduction sur les soins de médecine générale de One Medical.

“Amazon peut-il devenir la porte d'entrée vers les soins de santé? À 100 %,” a déclaré Tom Hulick, associé gérant chez Strategy Asset Managers, une société d'investissement qui détient moins de 1 % des actions d'Amazon.

Selon les données de LSEG, les investisseurs s’attendent à ce que le chiffre d’affaires de RxPass reste modeste par rapport aux 828 milliards de dollars de chiffre d’affaires prévus pour le géant du commerce électronique en 2026.

“Je ne considérerais même pas RxPass comme un produit générateur de revenus,” a déclaré Rajiv Leventhal, analyste du secteur de la santé au sein du cabinet d’études EMarketer. Sa valeur réside dans le fait d’orienter les utilisateurs vers Amazon Pharmacy et de renforcer les abonnements Prime, a-t-il ajouté.