Amazon est accusée dans le cadre d'une action en justice de discrimination systématique liée à la grossesse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon.com AMZN.O a fait l’objet mardi d’une action collective dans laquelle le distributeur est accusé de pratiquer une discrimination systématique à l’encontre des salariées enceintes.

Selon une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Brooklyn, à New York, Amazon enfreint régulièrement les lois fédérales et new-yorkaises relatives à la protection des travailleurs en refusant aux employées enceintes des aménagements élémentaires tels que des chaises, des pauses pour aller aux toilettes ou boire de l’eau, ainsi que des congés pour se rendre à des rendez-vous prénataux.

Le recours intenté par quatre anciennes employées d’entrepôt conteste les politiques présumées de l’entreprise basée à Seattle, qui consisteraient à menacer et à licencier « régulièrement » les employées enceintes qui s’absentent trop souvent, ainsi qu’à exiger des justificatifs médicaux de la part de celles qui demandent des aménagements.

"Amazon enfreint la loi à chaque occasion", indique la plainte.

Le recours vise à obtenir des dommages-intérêts, notamment pour le salaire et les avantages sociaux perdus, ainsi que des dommages-intérêts punitifs.

Amazon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.