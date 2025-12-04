Amazon envisage de couper les liens avec USPS, selon le Washington Post

Amazon AMZN.O se prépare à étendre son réseau de livraison à l'échelle nationale et à abandonner son partenariat de longue date avec le service postal américain, a rapporté jeudi le Washington Post, citant trois personnes ayant connaissance du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.