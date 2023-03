Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: en raison de son succès, la gamme Fire TV s'étoffe information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 16:45









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mercredi qu'il allait étoffer sa ligne de téléviseurs Fire TV après avoir écoulé plus de 200 millions d'appareils issus de la gamme.



Le géant technologique indique qu'il prévoit notamment de lancer un écran d'entrée de gamme baptisé '2-Series' qui sera proposé à partir de 199,99 dollars dans une version 32 pouces.



Autre nouveauté, sa famille de téléviseurs - qui inclut les modèles Omni QLED Series, Fire TV 4-Series, et maintenant la nouvelle Fire TV 2-Series - sera désormais commercialisée au Royaume-Uni, en Allemagne et au Mexique.



Amazon précise que le chiffre de 200 millions d'appareils Fire TV vendus inclut les téléviseurs, mais aussi ses Stick avec commande vocale Alexa, des appareils qui se branchent sur le téléviseur et qui permettent d'avoir accès aux plateformes de vidéos en ligne telles que Prime Video, Netflix, Apple TV, Paramount+ à partir d'Internet.





